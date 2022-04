Gilles RABEYRIN

Mes diverses expériences au sein de Spie m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :



- Organisation et méthodes dans le suivi des affaires

- Suivi de projets, de la conception à la réalisation

- Bonne connaissance des Collectivités Locales

- Management des hommes de l'entreprise et de la sous-traitance, travail en équipe.

- En plus de ma spécialité, l’électricité, connaissances hydrauliques liées à ma propre activité, l'eau et l’environnement.



Mes compétences :

Technique

HTA

Devis

Gestion

Sécurité

Pompage

Qualité

Hydraulique