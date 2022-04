Gilles RAVARY

Après avoir œuvré durant presque vingt ans dans l'éducation populaire pour favoriser l’émancipassions des individus et favoriser le "vivre ensemble", je me lance dans la création d'une activité qui vise à l'épanouissement de l'individu et aussi qui vise a favoriser des liens de fraternité et de solidarité au travers de la Biodanza. Cette pratique invite à mettre plus de joie dans sa vie, à faire des choix en cohérence avec nos valeurs. Elle invite l'individu à plus de respect (de son rythme, de l'autre, de l'environnement,...).



Mes compétences :

Animateur

Communiquant

Créatif

Ecoute

Ecoute active

Environnement

Gestionnaire

Management

Nature

Facilitateur