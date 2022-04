Gilles REDHABER

J'ai créé ma société en 2007 après voir exercé une fonction de cadre dans l'industrie pendant 20 ans. Le fait d'avoir construit une maison en bois en 1998 m'a donné envie de concevoir et de fabriquer des structures à partir de ce matériau.

Mon objectif a été de multiplier des partenariats avec des professionnels du bois, des maîtres d'œuvre et des architectes et de travailler directement avec des fabricants afin de pouvoir limiter les intermédiaires et proposer à nos clients des produits de haute qualité environnementale au meilleur prix et avec un maximum de garanties.

Ce qui nous motive tous est de pouvoir trouver pour chacun de nos clients des solutions esthétiques réalisées à partir de produits de qualité dans le plus grand respect de l'environnement. Nous proposons des produits standards et sur mesure afin de nous adapter à tous les budgets et ceci sans pour autant faire de concessions sur la qualité!

Notre travail d'équipe nous permet de trouver des solutions qui vont souvent au-delà de ce que le client attendait de nous et ceci pour sa plus grande satisfaction.

Nous ne travaillons qu'avec des bois certifiés et le respect de l'environnement est pour nous et nos fournisseurs un engagement quotidien.



Mes compétences :

Bois

Conception

Ossature bois

Photovoltaïque

Production

Solaire

Solaire photovoltaïque