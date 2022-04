Gilles REMY

Aprés un parcours un peu difficile dans ma "jeunesse" où c'était plus mes études qui me poursuivaient que moi qui les suivait, j'ai abandonné celles-ci en année de licence de mathématiques.

L'entrée dans la vie active m'a métamorphosé en "bête" de travail.

J'ai dû quitter mon Nord natal pour la région Orléanaise où je poursuis pour l'instant ma carrière professionnelle.

J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, industrie agroalimentaire et pharmaceutiques et prestataire logistique,à différents postes et dans différentes activités, exploitation logistique, production, CAF et conditionnement industriel.

C'est dans la logistique que je me suis pleinement épanoui.







Mes compétences :

Esprit d'équipe

Géode

Logistique

Management

Ordonnacement

Proactif

Production

Réactif

reflex

Supply chain

Gestion de projet