Gilles RIAUX

Docteur de l’Université Paris 8, je suis actuellement chargé d'études à l'Institut de Recherche stratégique de l'Ecole militaire. Spécialiste des questions internationales et stratégiques, je mène des recherches sur le changement politique au Moyen-Orient et la politique extérieure des Etats européens dans la région.

Avant de rejoindre l’IRSEM en 2010, j’ai été boursier de l’Institut français de recherche en Iran et assistant de recherche à l’Institut d’Etudes de sécurité de l’Union européenne.

Lors de mon parcours, je me suis également consacré à l’enseignement en étant ATER pendant deux ans à Sciences Po Bordeaux et chargé de cours dans plusieurs universités (Université Paris Dauphine, Université Sorbonne Nouvelle, Saint John’s University).





Mes compétences :

Géopolitique

Sociologie

Stratégie