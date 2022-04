Gilles RIBOULET

J'ai 49 ans et je suis ingénieur depuis 15 ans.



Durant ces 15 années, J'ai travaillé dans divers domaines tels que l'instrumentation, l'automotive, le ferroviaire et l'aéronautique civile et militaire. J'ai intégré de grands groupes tels que le groupe SEB, thomson CSF (Thales optronic), 01dB-metravibs (AREVA, Vision Systems Automotive, Alstom transport, NOVEXIA et EUROTECH FRANCE).



J'ai eu l'occasion de diriger des projets mécatronics associant des compétences en mécanique, en électronique et en informatique. Outre mes compétences d'études, j'ai abordé également les domaines de l'industrialisation, de l'intégration de la qualité en production et de la certification/Qualification.



je cherche actuellement des postes dans les secteurs du transport et de l'énergie sur la région Lyonnaise.



Mes compétences :

Electronique

Industrialisation

Informatique

Ingénieur

Qualité

FPGA

C++

Xilinx

VHDL

PC Hardware

OrCAD

Microsoft Windows CE

Matlab

Linux

LabVIEW

DSP

CADSTAR

C Programming Language

Buses

BIOS

Automobile

Mécanique

Conduite de projet ferroviaire

Ingénierie