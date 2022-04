Gilles RINCKEL

Originaire de Roppenheim dans le nord de l’Alsace, je suis tombé amoureux du théâtre, du spectacle, de la magie et des ballons lorsque j'étais tout petit .

En 2004, je crée Bulles d’R et très vite, je me consacre entièrement à ma passion : la création en ballons. Implanté à Hoerdt ( Bas-Rhin), je m'efforce de faire connaitre cet art original aussi bien auprès des particuliers que des collectivités et des entreprises.

Depuis, je ne cesse d´évoluer afin de m´adapter au mieux aux demandes de mes clients et de mettre mon talent, ma créativité et l´originalité de mes produits à votre service.



Chaque occasion est unique et je me ferai un plaisir de vous conseiller dans votre décoration et de monter un projet avec vous, que vous soyez un professionnel, une collectivité ou un particulier.



Mes compétences :

Décoration