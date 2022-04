Gilles ROCHE

Mes Atouts :



_6 ans d'expérience en synthèse organique

_Rigueur

_Ingéniosité

_Capacités relationnelles en milieu pluridisciplinaire et multiculturel.



Passionné de chimie organique, j'aime en comprendre et résoudre les problèmes. Fort d'une double compétence en biochimie j'ai un point de vue global des applications biologiques et maintenant je me perfectionne dans matériaux hybrides.



Mes compétences :

Recherche bibliographique ou Internet

Informatique

Organisation du travail

Synthèse organique

Procédé sol gel