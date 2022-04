La Société Support-RGS, 59110 - La Madeleine,

s'efforce de faire bénéficier de son expertise en matière de sécurité tous utilisateurs de l'Internet.



Nous sommes spécifiquement présents sur ce format de Sûreté de l'Internet qu' est la Norme RGS

Référentiel Général de Sécurité,

une norme qui se déploie en France depuis le début de l'Eté 2012 (promulgation par Mme. PELLERIN du plein exercice de cette Norme de sûreté qui est à l'Internet ce qu'est le Code de la Route à l'Automobile).



Nous présentons principalement des Certificats Electroniques (RGS*, RGS ** et ***), des certificats SSL (authentification du Site WEB), dans le format RGS également, ou dans d'autres formats (E.V.).



Nous développons également nous-mêmes toutes applications 'en sur-mesure', clipsant la Signature Electronique avec :

- le Flashcode Chiffré,

- l'activation de déverrouillage de messages-mail préalablement chiffrés par l'envoi d'un SMS vers le tél. portable dédié,

- et ainsi de suite.



Nous équipons de nombreuses Collectivités, des Services Publics, diverses autres Administrations, de nombreuses Entreprises (leurs déclarants en Douane, par ex.), des Ingénieurs, des Professions Libérales, des Datas Centers, bien sûr plus soucieux que quiconque de la protection de leurs infrastructures et de leurs correspondances-internet, et ainsi de suite...



Gilles ROQUETTE

03 69 67 38 98



