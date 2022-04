Gilles ROSSET

Pro(G embauche !



Vous possédez une bonne culture générale, vous êtes curieux(se), créatif(ve), imaginatif(ve), polyvalent(e), efficace et rigoureux(se). La typographie, la maquette et la mise en page n’ont pas de secret pour vous. Vous maîtrisez la chaîne graphique, les logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat et Xpress) sur Mac. Vous vous intéressez aux tendances graphiques et êtes capable de travailler en autonomie et dans l’urgence.



Les + :

Vous avez des connaissances sur Dreamweaver, Flash...

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire en agence.



Description du poste : vous participez à l'ensemble des étapes d'un projet de design papier ou web (exé en relation avec le responsable studio, créa et développement graphique).



Mes compétences :

Publicité

Graphisme

Chaîne graphique

Marketing