Gilles ROTA

Parcours transverse au sein de plusieurs entités du Groupement des Mousquetaires.

Actuellement en charge du service juridique des enseignes INTERMARCHE et NETTO.



Dominantes :



- droit des contrats, droit de la distribution, franchise, commerce associatif et coopératif,

- encadrement, développement et défense de l'enseigne et du réseau de points de vente,

- accompagnement des grands projets (restructurations, acquisitions, cessions, partenariats),

- droit économique : encadrement des négociations fournisseurs, pratiques commerciales,

- droit de la concurrence : concentrations, pratiques restrictives,

- droit de la communication, publicité et promotion des ventes,

- enquêtes et saisines de la DGCCRF et de l'Autorité de la Concurrence,

- pré contentieux, contentieux judiciaire, arbitrage,



Chiffres clefs / Groupement des Mousquetaires :



40 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés dans les secteurs de la distribution (6 enseignes / 3500 points de vente en Europe / 3ème Distributeur français), de la Logistique (46 bases / 3ème logisticien français), et de l'Agroalimentaire (64 usines / 1er fabriquant de MDD en France).



Mes compétences :

Droit de la concurrence

Distribution

Droit des affaires