Gilles RUNGE

A la recherche d une mission passionnante



Désireux d apporter ma crédibilité d Expert dans les fonctions suivantes:



1- Direction Générale,Direction BU, Direction Opérations, CEO

Redressement et gestion de BU-

Objectif : Assumer la Direction Générale d une PME et en accompagner le dirigeant





2- Direction Achats, Coordination

Création de Services Achats en Centrale Nationale, Optimisation des Process et Comportements Achats

Stratégies et Négociations Internationales MDD et MN, Achats Import

Objectif: Accompagner le dirigeant dans une fonction opérationnelle et stratégique



3-Développement de Réseau Franchise

Ancien Franchisé (Intermarché, Guy Hoquet immo) et développement Réseau Dia/Carrefour

Objectif :Dynamiser la progression d une enseigne en franchise par l adéquation des intérêts communs



Je reste à l écoute pour ces postes sur un plan National et Régional sur tous types de marchés.

J ai une préférence pour l état d esprit PME (créativité,vitesse de décision,management direct )

et privilégie les résultats de l équipe et le commerce



Le résultat est prioritaire ,la manière et l éthique sont aussi importants



Membre du réseau Oudinot





Mes compétences :

Achats internationaux

Direction générale

Développement commercial

Franchise

Coaching de dirigeant

Manager

PME

Organisation

Achats

Strategie

Consultant

Coordination

Alimentaire

International

Distribution