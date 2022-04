Gilles SANSA

Voiture de Transport avec Chauffeur

France-Languedoc Roussillon-Aude

Prestations de transport de personnalités et autres.(Particuliers)

Assure le déplacements pour le compte de sociétés telles que Valrhona, GL Event,Siemens...les hôtels VIP de la région Narbonnaise, deux conciergeries nationales etc...

PME locales pour les déplacements de leurs collaborateurs et partenaires business.

Missions ponctuelles pour assurer transport de documents ou objets sensibles et urgents.

Sud de France Développement

Office de Tourisme de Narbonne



Mes compétences :

Gestion

Gestion de la relation client

Diplomatie

Réactivité

Marketing relationnel

Sécurité

Organisation professionnelle

Organisation d'évènements

Aisance relationelle

Rigueur

Sens de l'initiative

Digne de confiance