Gilles SAULIÈRE

Tombé dans la dématérialisation depuis plus de 25 ans. Au ministère des Finances tout d'abord, puis en consultant indépendant, ensuite, en créateur et/ou dirigeant d'entreprise (de la start-up Juris'vA en 1997 à la SAS Treegital en juin 2013 ).



- Octobre 2013 : Parution de mon bouquin : « Risques et obligations fiscales en contexte informatisé pour les ... » , commande du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-comptables. http://www.infobvci.net . Le livre est également en vente pour le reste du monde ;)



- Juin 2013 : Fondation de Treegital, opérateur de services de confiance, numériques et classiques :



- Démat (échanges sécurisés, signature électronique, GED, archivage )

- Saisie/acquisition/codification de données sensibles à destination de marchés sensibles (services publics, aviation, transports, industrie, professions réglementées, etc.)

- Editique sensible (édition, mise sous pli, postalisation en mode égrainé et volumes)



- Juillet 2012 : les activités de NPAI sont reprises par le groupe Locasystem International, les activités de NPAI sont fusionnées avec celles de Locasystem Media, qui détient Azzarius, logiciel de GED/GEIDE. L'ensemble prend le nom de IGEDOC, et j'y prend le poste de Directeur Général Adjoint.



Nos créations entre autres : Postaleo (www.postaleo.net) : le premier service de poste numérique globale ; Azzarius (www.azzarius.com) la célèbre GEIDE du groupe Locasystem ; Contraleo, pour la contractualisation en ligne avec signature électronique instantanée du contrat ;



- Igedoc ;Array

- Postaleo :Array



- - - - - - -

- 2005 : je reprends l'entreprise NPAI, avec Jean-Gabriel Oculi, un ancien des nouvelles filiales tech de La Poste. NPAI, passe d'opérateur de services de confiance à opérateur de services de confiance numérique.

- - - - - - -

- 1999 : DGA en charge de la politique marketing produits & services d'Adesium, SSII et éditeur de produits de signature électronique, dont les produits pionniers mySIGN, SafeMessenger et mySafe.

- - - - - - -

1990 - 1999 : Consulting sur les sujets de la démat puis, l'aventure des start-ups, avec jurisva.com, 1er extranet juridique (plus de 1000 juristes, avoués, avocats, huissiers, notaires) et un beau crash au milieu de la bulle internet :)

- - - - - - -

- 1982 - 1990 : Inspecteur des Impôts, membre fondateur des BVCI (Brigades de vérification des comptabilités informatisées), au sein de la DVNI (Direction des Vérifications Nationales et Internationales) - Membre de la commission de rédaction des textes de lois sur les obligations en matière de comptabilités informatisées et également sur la télétransmission de facture.



- - - - - - - - - - - - -



En même temps, un peu d'engagement politique ne nuit pas à la santé, pourvu que l'on prenne garde à soi : Ma couleur politique : libéral de gauche.



- - - - - - - - - - - - -



- Mes blogs politiques :Array -Array

- Sur FaceBook : http://www.facebook.com/profile.php?id=598007243

- Sur Twitter : http://twitter.com/GillesSauliere



Mes compétences :

Signature électronique

ECommerce

Entrepreneur

Dématérialisation