Gilles SAUNOIS

La recherche de la performance industrielle est « l’essence de mon moteur ».

Les défis économiques auxquels est confronté tout acteur industriel ne peuvent être relevés, selon moi, que grâce à une optimisation permanente de l’Organisation, la Technique et l’Humain.

Mon parcours à destination de différents marchés (Chimie, Plastique, PGC, Agroalimentaire, Textile, Automobile) m’a permis de développer une double expertise en Management Opérationnel et Transversal en pilotage de l’Amélioration Continue dans la Production, en QHSE et Supply Chain.

Confronté à plusieurs reprises à des situations économiques difficiles, je possède les capacités et l’expérience pour identifier les problèmes, définir les priorités et mettre en place les plans d’actions. Je sais créer une dynamique de progrès impliquant l’ensemble des collaborateurs.

Homme de terrain et de résultats, je crois fondamentalement au travail d’équipe, au fait qu’il y a plus d’idées et de solutions dans plusieurs têtes que dans une … Je suis convaincu que l’adhésion progressive de tous les partenaires est une condition essentielle pour atteindre les objectifs.





Mes compétences :

Lean management

Analyser et améliorer les performances

Management Environnemental

Management

Amélioration continue