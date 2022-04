Gilles SAUVAGEON

Management de transition ou simple accompagnement ?

La compétence, l'efficience, l'opiniâtreté, la réussite dans un mariage à la carte pour le meilleur et pour le fun.

Du plus simple au plus sophistiqué !

C’est vous qui choisissez.

Principe de base : Toute action produit suffisamment de valeur ajoutée dans l’entreprise pour compenser son coût direct.

La mission peut être :

• Une « simple » mission de Form’Action pouvant bénéficier des financements classiques,

• Une mission de redressement, un management de crise financée par les économies réalisées.

• Un projet présentant un retour sur investissement supérieur à 15%,

• Un projet de développement dont le retour sur investissement s’accompagne d’un renforcement de la « Surface Financière Elargie »

• Une participation pouvant aller jusqu’à la présence au conseil d’administration

Pour réussir, il faut avant tout vouloir; après on regarde comment on peut.

Conseiller de l'UTILE en tenant compte dans chaque cas de la réalité économique structurelle & humaine de l'entreprise.

Concevoir du PRECIS en apportant dans les délais les plus courts les moyens pour construire les solutions précises à chacun des problèmes posés.

Réaliser du CONCRET en conseillant et appliquant des actions concrètes améliorant la cohésion sociale, la rentabilité économique.



Ma force :

Avoir un niveau d’expertise 360° (finance, juridique, marketing, commercial, RH, informatique, production) pour pouvoir mener un projet proteïforme.



Opérationnel très rapidement

Analyse et présentation d’un plan d’actions sous 10 jours.



Mettre en place le pilotage du dirigeant et de l’entreprise, pour le temps convenu et selon une charge flexible et juste nécessaire

Prendre immédiatement en main les opérations et les mesures d’urgence qui s’imposent

Lister les actions principales et secondaires

Prioriser les actions : Urgence, niveau de priorité

Identifier les compétences disponibles et les affecter aux actions

Identifier les compétences manquantes et décision

Faire un état des lieux en parallèle, identifier et valider les points de dysfonctionnement

Proposer un plan d’action, un business plan et son calendrier

Mettre en œuvre le plan d’action retenu ainsi que les mesures, les méthodes et les procédures correctives

Assurer le passage de relais à l’issue de la mission

Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement de la mission.

Faire en sorte que le coût de la mission soit un investissement rentable plus qu’une dépense compensée.





Mes trois domaines de compétence:

- le management socio-économique,

- le contrôle de gestion (financier)

- le contrôle de gestion sociale



"Le navire qui n'obéit pas au gouvernail, devra obéir aux écueils" G Torriano



Mes trois manière de les exercer:

- Consultant

- Formateur- chargé de cours universitaire

- Accompagnateur- Manager de transition



Mes compétences :

Ingénierie du Management Management stratégique et

ERP EBP OpenLine

Pack Microsoft Bureautique

Credit Management: Haut de bilan et bas de bilan

Planification Des Interventions

Rentabilité Des Investissements

Management De Projets

Conseil: Situation De Crise, Retournement, Dévelop

Ingénierie Du Management Socio-économie

Ressources Humaines Contrôle De Gestion Sociale