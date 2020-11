Gilles SCHACHERER

Après une carrière de directeur commercial et de chef d’entreprise, j’ai choisi de devenir formateur & consultant «classique» en management.

Aujourd'hui, je suis convaincu que les paradigmes classiques en management sont obsolètes et que c’est en plaçant l’Homme au Cœur des Organisations, que les entreprises continueront à se développer. J’accompagne des entreprises & des dirigeants dans ce changement de paradigme en basant mon approche sur 4 piliers :

1- Pas de vision claire et pas de sens, pas d’engagement des collaborateurs

2 -La «présomption de confiance» est la base nécessaire à toute évolution de l’entreprise

3- La coopération et l’intelligence collective sont les outils clés de tout développement, offrant des potentialités inexplorées dans les organisations

4- La communication assertive est la base du savoir-être, révélant les vrais leaders



Coach en Codéveloppement, je suis convaincu que cet outil est extraordinairement adapté à une démarche de libération des potentiels humains.



MES COMPÉTENCES



* Codéveloppement professionnel & Intelligence collective

* Coaching collectif (comité de direction, groupe de pairs, etc)

* Accompagnement & conseils en management, approche positive, conduite du changement & organisation

* Formation (management, communication, commercial & relation client, etc )



REFERENCES

EDF, Canal +, Générale des Eaux, Lidl, Wienerberger, Pôle Emploi, DS Smith, Unilever, Carrefour, Orange, Honeywell, Renault, Club Med, Accor, Vinci, groupe 3M, etc.



BIBLIOGRAPHIE

Codéveloppement Professionnel, le guide du facilitateur (Edition Yves Michel, parution 18 avril 2018)





Vous souhaitez améliorer la cohésion des équipes et la coopération ?

Vous souhaitez faire évoluer votre modèle de management en replaçant l'homme au coeur de vos priorités ?

Vous souhaitez augmenter fortement l'engagement de vos collaborateurs ?

Vous souhaitez faire évoluer votre organisation vers plus de co-responsabilité et de partage ?

Rencontrons nous !



