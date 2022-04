Gilles SCOTTO DI CARLO

Depuis Octobre 2006, Consultant fonctionnel à l'Amue, Agence de Mutualisation des Universités :



- Domaine recherche : projet CAPLAB (projet national partenarial Amue avec le CNRS, maîtrise d'ouvrage Amue)

- Gestion financière : application SIFAC (SAP ECC6, modules SD et PS),

- Gestion du cycle de vie scolarité étudiante : application APOGEE

(gestion de la scolarité et de la vie étudiante, services académiques),



Autres expériences professionnelles :

Nicéphore Cité, Communauté d'Agglomération de Chalon sur Saône,

Chargé d’affaires du pôle Image, Son, Réalité Virtuelle



Startupway S.A. Montpellier,

Dirigeant fondateur d’une société de conseil dédiée aux start-up



Direction de l'Informatique du Courrier, Groupe La Poste Montpellier,

Chef du département Formation et Intranet, Direction Informatique du Courrier



Friskies France Groupe Nestlé Paris,

Chef de projet applications Finance (ERP type SAP et Infocentre)



SIAGE, devenu GFI Informatique Montpellier, puis Sophia-Antipolis, Chef de projet internet / intranet



Mes compétences :

Conception

Recherche