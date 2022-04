Gilles SEMAILLE

1996 à 2000 Formateur Accompagnateur d'Insertion - Association REGAR à Auch (32)

Remise à niveau / Suivi de stage / Bilan de compétences



2001 à 2002 Coordinateur pédagogique à l’École de la Performance (Nogaro 32)

Développement d'un centre de formation en mécanique sportive

Audit qualité, formation de formateurs, ingénierie, agréments,

Coordination stagiaires/intervenants/championnats



2003 à 2004 Concepteur e-learning sur un projet GRETA CAFOC

Gestion de projet / ingénierie pédagogique formation à distance



2002 à 2007 Formateur Consultant Bureautique

Formations Microsoft contextualisées pour EDF, CNFPT, ENAP, etc.



2008 à 2012 Assistant d’Éducation au Collège St Exupéry à Condom (32)

Encadrement quotidien d'un public adolescent, accompagnement éducatif

Formation au concours de Conseiller Principal d’Éducation



2015 à 2016 Conseiller Insertion à la Mission Locale d'Auch (32)

Participation à la mise en place du dispositif Garantie Jeunes

Conseiller Référent de 65 Jeunes (18-25 ans) sur le dispositif Garantie Jeunes

Animation d'ateliers TRE, Bureautique, E-Réputation, Gestes et Postures, Sensibilisation à l’Électricité, etc.

Reporting Imilo



Actuellement Conseiller en Insertion en CDD à l'agence Pôle Emploi de Condom (32)



Mes compétences :

Orientation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement à l'emploi

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Animation de formations

E-learning