Gilles SERAIN

Bac G3, niveau BTS 1978 AC autodidacte de terrain

Formations et informatique :

Formation continue



Formation complémentaire dispensée par les cabinets MERCURI INTERNATIONAL, COGEF CONSEIL, MULLIEZ CONSEIL, VPS FORMATION, CCI de LYON

•Encadrement d’équipe

•Négociation haute densité grande distribution

•Les fondamentaux de la vente

•Les techniques du management

•Business Game

•Plan de développement client

•Préparation et animation de réunion

•Préparation groupe de travail sur méthode METAPLAN

•Création et reprise d’entreprise, business plan

•Suivi Réseau franchisés



Informatique

Maîtrise du multimédia, de l’Internet et des logiciels Excel, Outlook, Word, PowerPoint.CRM



Informations complémentaires

Tuteur dans le cadre de l’alternance et passage des examens BTS à l’académie de Versailles, suivi des candidats pendant les contrats chez MIKO & BOFROST*



Mes compétences :

Animateur

Commercial

Responsable centre de profit

Responsable Commercial

Responsable d'agence

Technico commercial