Dirigeant, manager, entraîneur :

Combien de temps perdez-vous du fait d’une préparation mentale insuffisante ? combien d’affaires sont perdues ? combien de concurrents captent vos marchés ? TOUTES les réussites se construisent autours d’une force mentale, d’une détermination profonde, d’une volonté de gagner. Outre le sport de haut niveau, ceci s’applique parfaitement au monde de l’entreprise.

Ne vous contentez pas de forger votre expérience sur vos seuls succès et échecs, ACCELEREZ vos résultats avec une préparation mentale adaptée et personnalisée.



Sportifs :

Comment gagner en régularité dans vos performances ? Eviter les hauts et les bas dans vos résultats ? N’attendez pas d'avoir 30 ans pour bénéficier de la puissance d'un travail en préparation mentale...



Traders :

Comment tenir un stress croissant avec des exigences de résultats en constante hausse ? Eviter l’effondrement physique (et financier) avec un préparation mentale spécifique, en appui de vos méthodes, vos stratégies, vos marchés...



Gilles Séro

gilles@gilles-sero.com

06 10 58 67 75



Mes compétences :

Psychologie

Formation

commerce

Management

Football

Sport

trader

performance