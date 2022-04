Gilles SOYER

Je m'appelle Gilles et je suis conseiller en formation.

Je recherche des personnes ayant la fibre pour former en langues, bureautique, informatique, sécurité, juridique, finance, management, psychologie... enfin bref ! comme vous le voyez sur toutes formations possibles pour organiser un réseau alliant :

- Confiance (qui se perd de plus en plus, d'année en année dans les méandres dit de la concurrence. En bonne intelligence, il y a du travail pour tout le monde, et pour cela, la confiance doit revenir au premier plan)

- Qualité (formation de qualité, bien sûr ! que beaucoup d'organismes clament haut et fort, mais qui à la fin, n'est pas toujours la !)

- Humanité (Écoute,relationnel, compétence. Il faut d'abord répondre aux attentes car confiance, qualité et humanité réunis aboutiront, in fine, sur du positif.).



N'hésitez pas à me contacter au 06.03.15.90.71



Mes compétences :

Bureautique

Formation

Informatique

Sécurité

Langues

Finance