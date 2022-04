Expert reconnu par Microsoft sur technologies .NET (MVP : Most Valuable Professionnal de 2008 à 2011).

Gérant de la société P.O.S Informatique, j'intervient en tant qu'architecte logiciel et formateur dans les technologies Microsoft.



10 ans d'experience, dont 5 ans en architecture logicielle Microsoft.

Expert sur :

- La qualité des développements (tests unitaires, métriques de code, normes d'écritures, ...)

- Industrialisation des développements sur plusieurs projets informatique

- La conception, l'audit et l'optimisation des bases de données SQL Server 2005, 2008 et 2008 R2

- Conception de Framework technique et métier



Je suis très actif sur les forums MSDN France de Microsoft : http://social.msdn.microsoft.com/Forums/fr-FR/ .



Auteur du livre "Guide de survie C#" aux éditions Pearson : http://gilles.tourreau.fr/livres/sortie-de-mon-livre-sur-csharp.html



Certifications :

- Microsoft Certified Trainer : Formateur agrée Microsoft

- Microsoft Certified Professional Developer : Enterprise Developper

- Microsoft Certified Professional Developer : Windows Developper 3.5

- Microsoft Certified Professional Developer : Web Developper 4.0

- Microsoft Certified Professional Developer : ASP .NET Developper 3.5

- Microsoft Certified IT Professional : Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008

- Microsoft Certified Technology Specialist : ASP .NET 3.5

- Microsoft Certified Technology Specialist : Windows Communication Foundation 3.5

- Microsoft Certified Technology Specialist : ADO .NET 3.5

- Microsoft Certified Technology Specialist : SQL Server 2008 Database Development

- Microsoft Certified Technology Specialist : Windows Forms 3.5



Mon blog : http://gilles.tourreau.fr



Mes compétences :

C#

Asp .net

SQL Server

.NET

Oracle

WCF

WWF

WPF Silverlight

Entity Framework

Mcp

Mcts

Team foundation server

Architecte

Mcitp