Mon activité professionnelle a évolué au cours des années. D'abord enseignant en éducation physique et sportive, je suis passé à la formation initiale et continue des enseignants. Mes travaux de recherche s'orientent sur l'expertise professionnelle et son évolution. Je conseille les nageurs et triathlètes dans leur préparation technique et physique.



Mes compétences :

MOT Testing