Gilles VAUDELIN

~ 30 ans d’expérience en Management de Projects Industrial / Strategic Planning

Turnkeys, Petites Series, Transferts Industriels & deTechnologie, Planification Industrielle, Logistique Projets complexes & Supply Chain.



- Contrats avec partenariats et schémas industriels internationaux multi sites.

- Postes occupés dans plusieurs pays, travail en réseau et en milieu multiculturel

(Europe - Espagne/Allemagne, USA, Brésil, Inde, Corée)

- Opérationnel en Anglais, Portugais, Espagnol ; bases Allemand

- Leadership, diplomate, et solution maker.





Mes compétences :

Planning stratégique

Ferroviaire

Planification Opérationnelle

International project management

Transferts de Technologies

Management opérationnel

Supply Chain