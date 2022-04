Gilles VÉLUT

Directeur du Cabinet d'Urologie Saint-Augustin, je manage les 4 sites adossés à des Cliniques de Bordeaux et sa périphérie pour 8 Chirurgiens Urologues de renommée internationale.

Comme Directeur du Centre d'Imagerie Médicale d'Antony j'ai managé 120 collaborateurs dont 6 cadres pour le compte de14 radiologues qui ont créé cette structure. 500 patients par jour viennent y passer leurs examens d'Irm (2), scanner (2), radio (3)

D'août 2010 à mai 2012, j'ai été Directeur Finances Gestion du groupe AS2PM qui, au travers de 6 sociétés, couvre les domaines de la sureté, de la sécurité, de la formation et de la mise à disposition de personnel d’accueil.

L’expérience de deux ans que j’ai vécue auparavant comme ingénieur consultant dans le monde de l’ERP Sage X3, au sein même de la société SAGE, m’a permis de compléter mon expertise de l’organisation Finances Comptabilité Gestion des entreprises.

Précédemment, pendant plus de 20 ans dans la filière comptabilité Gestion du groupe CARREFOUR, j'ai participé à la création administrative de filiales (Service Automobile Carrefour), à l’organisation Finances Gestion Comptabilité en Pologne notamment par l'implémentation de People Soft dans l'organisation administrative internationale (Thales).

De retour en France comme responsable du Centre de Service Partagé de la Paie que j'ai réorganisé à la suite de la fusion Promodes - Carrefour, j'ai supervisé la mise en place de Pléïades, logiciel de GTA (Gestion des Temps et Activités) de SOPRA pour l'ensemble des Hypermarchés français concernant 72.000 salariés.

Externalisé avec l'ensemble de la fonction Paie chez ADP GSI, j'ai pris en charge la création du centre de gestion de la maladie pour proposer une nouvelle offre à l'ensemble de ses clients.

Pour recentrer ma carrière tout en valorisant mes acquis, j'ai ensuite saisi l'opportunité offerte par la formation de consultant fonctionnel Finances ERP X3 SAGE par Pedagogic Agency, avant d'être appelé dans le groupe AS2PM.



Mes compétences :

Organisation

Disponibilité

Implication

Paie / ADP

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit