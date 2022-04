Gilles VESSIÈRE

Déjà la physique classique nous apprenait qu’alors que le caillou est pour nous le symbole du “plein”, il est, en fait, principalement constitué de vide (le vide entre les noyaux et les électrons). Mais la non-séparabilité nous laisse entendre qu’à rigoureusement parler il n’existe même pas en qualité d’être distinct. Que son “état quantique” est “enchevêtré” (c’est le mot technique) avec celui de tout le reste de l’univers » (Traité de physique et de philosophie, Fayard, 2002, p. 25). Bernard d’Espagnat, contre la vision classique (mécaniste) du monde, prend ensuite l’image de l’arc-en-ciel qui existe de façon indépendante de nous, mais certaines de ses propriétés dépendent de notre observation ! Il en serait de même pour les atomes ! Pas plus que Dieu, le monde ne serait donc un objet « en soi ». Avec les deux réponses qui suivent aux questions que je lui ai posées, Bernard d’Espagnat montre précisément qu’en ce qui concerne la vision du monde, notre appréhension du réel est une construction intellectuelle collective ; elle nous conduit à une attitude d’humilité devant une vérité et une réalité qui toujours se dérobent.