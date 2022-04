Gilles VEYSSIERE

Après 31 ans de service dans l'Armée de l'Air, je me suis reconverti en tant que développeur de logiciels avec l'obtention du titre niveau III de développeur de logiciels.



Mes compétences :

Assurance qualité

Programmation informatique

Maintenance

Electronique

Norme ISO 9001 V2008

Analyse de risque

Technique d'audits

Gestion de processus

Connaissances OS UNIX,Windows, OS 9 et API SMC 50.

Méthodes d'analyse (systémique,fonctionnelle,de ri

Langage de programmation( VBA,JAVA,C/C++, PHP)

Utilisation outils GMAO

Utilisation suite bureautique Office

Utilisation appareils de mesure

Maintenance et dépannage de matériels informatique

Conduite de réunions (Qualité, sécurité)