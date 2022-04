Gilles VIENNOIS

Je suis Directeur au sein de la practice transverse CRM chez CSC.



Je possède une expérience de plus de 18 ans focalisée sur la relation client (programme de fidélisation, centre de contact, gestion de ) et le marketing (lancement d'offre, mise en place de segmentation, programme relationnel).



J'ai pratiqué de nombreux secteurs d'activité (transport - tourisme, télécommunications, médias, banque de détail, caritatif).



Je suis toujours à la recherche d'échanges et d'informations sur le domaine dans lequel j'exerce.



J'ai fait HEC en 1989 et j'ai 44 ans.



Mes compétences :

Banque

Banque de détail

Conseil

Consulting

Fidélisation

Marketing

Marketing client

Microsoft CRM

Relation Client

Télécommunications

Transport

Télécoms

Gestion de la relation client