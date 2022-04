Gilles VIGUIÉ

Bienvenue sur mon profil ;)

Après quelques années passées dans le secteur des Télécoms, j'ai fondé avec d'anciens collègues SYSTELLA. Notre volonté était d'offir à des clients TPE et PME des prestations et des outils de qualité, comme nous l'avions toujours fait.

Notre constat était que les offres logicielles "grand public" dédiées à la gestion n'exploitaient pas les possibilités offertes par les dernières innovations du monde informatique.

Nous avons donc créé SYSTELLA et intégré notre savoir-faire en développement, en exploitation de données cartographiques et en gestion de projets informatiques d'envergure.

N'hésitez pas à me contacter pour en connaître plus. Si vous êtes intégrateur de solutions de gestion, venez découvrir notre offre. Nous vous apporterons à votre catalogue une solution à forte valeur ajoutée.