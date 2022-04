Gilles XERRI

Conseiller les chefs d'entreprise qui souhaitent créer, développer et animer un réseau que ce soit en franchise, concession, licence de marque ou partenariat.

Ma démarche consiste à un accompagnement et des conseils sur-mesure en fonction du stade de leur projet et de leurs besoins.



Mes compétences :

Conseil

Développement

Franchise

Consultant

Animation de réseau

Distribution spécialisée

Ingénierie Réseau

Marketing

Secteur de la Literie