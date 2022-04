Gilles ZEITOUN

Torcello, est une boutique de costumes, de costume de mariage, de chemise, tailleurs, pantalon, jupe, le tout sur mesure.



L’avantage du sur mesure ? Outre la qualité, chaque client bénéficie d’un conseil personnalisé qui le guidera dans le choix de ses coupes, selon sa morphologie et ses goûts, pour une mise en valeur de sa silhouette.



En plus de cela, le client peut complètement adapté son choix vestimentaire à son style et choisir les modèles et les formes, les style de poches, de revers, de boutons, de doublure… Autant de finitions et d’options qui feront de votre costume, un costume unique.



Toutes nos réalisations sont effectué à la main, exclusivement dans nos ateliers (aucune étape n’est sous-traitée), ainsi cela nous permet de vous faire bénéficier d’un rapport qualité prix inégalable.



Depuis plus de 30 ans, La « Maison Torcello » représente et défend la plus haute tradition des Maîtres Tailleurs, ces artisans d’exception devenus si rares aujourd’hui. Elle a toujours su se développer alors même que le Prêt à Porter devenait la norme et entretenir la différence en proposant à ses clients des pièces uniques et de grande qualité.



Nos boutique se trouve à Paris : Cardinet, Grenelle et Saussaie. Vous pouvez nous joindre au 01 47 53 00 03 ou via notre site web.



