Gilliane MATHIAUD

Ingénieur chimiste, dotée d'un fort sens du service, j’ai rapidement orienté ma carrière vers des fonctions transversales, me permettant ainsi d'être à l'interface directe avec les clients/adhérents.



Mon expérience professionnelle m’a permis, au contact de nombreux experts scientifiques, d’acquérir des compétences dans différents secteurs d’activité tels que les vins et spiritueux, l’agroalimentaire, ainsi que l’environnement, en vue de comprendre leurs besoins et de les accompagner dans la mise en place de leurs projets.



Le sens du service client, et un contexte international font partie des critères nécessaires à mon épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Communication

Qualité

Affaires réglementaires

Certification ISO

Relation clients

Agroalimentaire