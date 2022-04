Gilliers MICHEL

Voici ce que je peux apporter en terme de compétences ...

pour ce qui concerne ma présentation j'ai une préférence pour le dialogue visuel ou en entretien.

-Management et formation des équipes de ventes

-Découverte des besoins et fidélisation de la clientèle

-Réalisation des objectifs et du chiffre d'affaire / panier moyen et indice de vente

-Ventes complémentaires et additionnelles / proposition de silhouettes

-Gestion du stock / réalisation des récapitulatifs hebdomadaires

-Réalisation du merchandising / tenue de la boutique et corner

-Ouverture et fermeture de caisse





Mes compétences :

Responsable ventes

Vendeur conseil

HOME STAGER

Merchandising