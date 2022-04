Gillonne VERMES

16 ans d'expérience en Design d’Experience (DX) : Ergonome experte, UX Design et Design Thinking.



J'accompagne mes clients pour la conception et l'évaluation d'outils digitaux innovants pour le grand public ou les professionnels (observation, analyse et conseil) :

• Ergonomie des applications et des services : conception et évaluation d’Interfaces Homme-Machine (IHM), spécifications, chartes, audits, benchmarks ergonomiques, animation d'atelier de convergence

• Cadrage ergonomique

• Wireframes et Storyboard

• Responsive Design et mobilité

• Accessibilité

• Gestion de projet, coordination transversale

• Assistance à maîtrise d’ouvrage



Je suis diplômée en ergonomie des IHM et en ergonomie physique/physiologie du travail (Universités Paris XI et Paris V) et j'ai le titre d'Expert Accessiweb en évaluation (diplômée en 2006).



Mes compétences :

Maquettage

Tests utilisateurs

Recommandtaions ergonomiques

Recueil d'expression de besoins

Evaluation IHM

Conception centrée utilisateur

Animation ateliers

Conception

Ergonomie

Intranet

UX

Extranet

Applications mobiles

Axure

Internet

Gestion de projet

Pilotage d'équipe