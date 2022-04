Gilmour FONTAINE

Je suis enseignant en anglais auprès d'un public LANSAD (LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines) et de formation continue. Je suis créateur et développeur de cours en ligne sur plateforme Claroline et logiciel E-Learning Maker et coordinateur TICE au sein du Service Commun des Langues Vivantes.

Je m'intéresse également à l'enseignement-apprentissage des langues dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie et plus particulièrement de l'impact des cours à distance et en ligne sur les publics adultes.