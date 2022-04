Gilnar BAZ

Actuellement chez SFR en tant que responsable contrôle de gestion et consolidation au sein de la Direction Administrative et Financière, je suis en recherche active de nouvelles opportunités de carrière.



Issu de l'Ecole Polytechnique de Nantes en tant qu'ingénieur, j'ai occupé les postes de consultant puis chef de projet au sein des sociétés de conseil Cap Gemini, Altran et Ausy.



En mai 2010, j'ai été diplômé du Mastère Spécialisé en Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales à l’ESSEC, programme équivalent à un MBA et classé 5ème parmi les meilleures formations en management dans le monde.



Suite à l’obtention de ce Mastère avec mention, je souhaite évoluer vers un poste de responsable financier où je pourrai appliquer mes connaissances en finance, stratégie et management.



Mes compétences :

Analyste financier

Anglais

Anglais bilingue

Assurance

Banque

Banque assurance

Conseil

Finance

Gestion Projet

Informatique

International

MBA

SAP

Stratégie

Télécoms