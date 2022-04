Gilou DOMENGE

Après une maîtrise de philosophie et un passage par l'Ecole de Journalisme (Paris), j'ai intégré l'équipe du journal "Le provençal" à Marseille.

Pendant quelques années, j'ai décidé d'aller voir "de l'autre côté du mitoir" en devenant (de 1982 à 1987) attachée de Presse au Conseil Régional PACA. Puis retour au journalisme, d'abord en participant à la création de la chaîne câblée de Marseille (Canal Marseille en 1989) pour revenir...au Provençal.

En 1997, le journal disparaît pour devenir "La Provence" et j'en profite pour m'éclipser...

Depuis, je me suis inscrite comme indépendante et je travaille avec toutes sortes de clients : privés, institutionnels ou avec des agences de com'.

De simple rédactrice à rédactrice en chef (pour des journaux d'entreprise), j'ai été également pressentie pour animer des débats, pour intervenir comme formatrice aussi bien pour des publics jeunes en difficultés que pour des cadres d'entreprise ou d'associations en quête de formation dans la communication avec la presse.

A la suite d'un déménagement récent dans le Gard, je me retrouve un peu isolée et cherche à me recréer un nouveau réseau professionnel. Quelques piges pour un hebdo local n'y suffisent pas...



