Gina LACHOUA

Mes compétences :

Touristiques :

Réception en établissement hôtelier

Vente et construction de forfait touristique

Accueil et commercialisation de produits touristiques en office de tourisme

Organisation de loisirs et voyages pour groupe (associations, comités d'entreprise)

Maîtrise des logiciels Amadeus, Simple Clic, Homing



Logistique après-vente :

Coordination des opérations logistiques dans un environnement internationale

Opération douanière entre l'Europe et les Etats-Unis,

Gestion de stock, approvisionnement, veille technologique

Suivi qualité des partenaires

Maîtrise des logiciels SAP, GPT, Dispatch-one



