Giuseppe Pagliuca dorigine Italienne né en 1976 à Genève.

18ans dexpérience dans la sécurité privée ou jai occupé plusieurs

postes.

Jai pu acquérir une solide expérience comme :

Physionomiste,

Service dordre dit à haut risque,

Service patrouilles et interventions,

Service vols à létalage et pic-pocket,

Conducteur chiens,

Protection rapprochée,

Transport de valeur,

Formateur pour divers sociétés au technique de patrouilles et

interventions.

En 1999 je décide de me réorienter dans linvestigation sans pour autant

quitter le milieu de la sécurité.

Jai suivi une formation de détective privé avec des personnes (de la

vieille école) qui ont plus de 20 ans de métiers dans le domaine, ce qui

ma servi pour apprendre les ficelles du métier tout en ayant un regard

sur les nouvelles technologies pour exercer ce métier qui ne finit pas

dévoluer.

Au fil du temps jai réussie à composer une équipe de professionnels

indépendants qui sont prêts à sinvestir pour la défense de vos droits et

la sauvegarde de vos intérêts.



