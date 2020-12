Gonnet GABRIEL

Documentariste, Producteur Télévision et corporate, Gestionnaire de contenus Web et multimédia, Gabriel GONNET dirige la Collection de films et de DVD UN FILM POUR EN PARLER pour lassociation la CATHODE. Il a reçu de nombreux prix en festival pour ses films. Le film Cicatrices : résiliences" a reçu le Grand prix du Festival du Film Médical des Entretiens de Bichat, le prix Psychologie au Festival Filmed dAmiens, il a été en sélection officielle aux Rencontres Internationales Sciences et Cinéma de Marseille.



Contact : ggonnet475@gmail.com - 06 07 96 04 53

http://leblogdegabrielgonnet.eklablog.net/



Consultant et formateur



Gabriel GONNET a été à l'initiative du Collectif contre le harcèlement entre élève qui a permis de lancer la Campagne Nationale de lÉducation Nationale sur cette question. En France, il porte le projet de Villes sans violence à partir de la médiation par les pairs, de la pratique de la non violence à l'école, et de la Communication Non Violente.



Gabriel GONNET anime des débats, des conférences et des formations autour de ses films, et peut contribuer à initier une campagne ou un dispositif contre le harcèlement entre élèves dans un établissement scolaire. Il intervient également sur la question de la non violence à l'école.



Dans le domaine de lhumanitaire et du développement, il propose des débats autour de la problématique de la résilience collective : la capacité d'une population ou d'un groupe à se sortir d'une catastrophe ou d'un traumatisme grave.



Dans la domaine de laudiovisuel : Gabriel GONNET propose des formations à l'écriture et à la réalisation documentaire, et à la Communication en Action Sociale et Santé Publique. Il peut animer des Ateliers de réalisation de films.



Parcours :



Livre : Résiliences, Cicatrices, Rébellion - Gabriel GONNET - Jean Marcel KOFFI avec un entretien avec Boris CYRULNIK - Éditions l'Harmattan 2010 : Ce livre a contribué à la naissance du concept de Résilience Collective et à la création de l'Unité Mixte Internationale Résiliences de l'IRD



En cours : Un livre qui approfondira les différentes notions qui ont jalonné le parcours de Gabriel GONNET, entre autres : la dynamique des personnes, le processus de résilience, la résilience collective, la dénonciation du harcèlement scolaire, la pratique de la non violence à l'école, la médiation par les pairs, l'enfant acteur, la démocratie à l'école, les démarches communautaires, l'intelligence collective, pour un nouveau fonctionnement des groupes, le XXI ème siècle : siècle de la Non Violence ...

Plusieurs documentaires sont en écriture autour de ces questions, en particulier, sur des Villes qui revendiquent la non violence.



Filmographie : Le cinéma des pêches, La Potka , La Teûté, État de violence, Comme une vague, C'est dur de trouver les mots, Ce rayon de soleil!, Marguerite B. : un histoire singulière, Cicatrices : résiliences, Marianne et Maurice : Tricotages, Kenny : Un DVD pour parler du harcèlement scolaire, Un Après midi au collège devenir médiateur, Sur les chemins de l'école de la non violence, Karl fait son cinéma