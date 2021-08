Goran MILIVOJEVIC

Un niveau d'étude de niveau BAC technique en mécanique général complété par une expérience de plus de 15 ans dans le secteur industriel (automobile, Ferroviaire, énergie...)



Différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences et qualité nécessaires pour exercer pleinement plusieurs fonctions /Metteur au point/soudeur/ Régleur/Monteur dans différents environnement de travail pouvant être mobile si besoin.

Vous trouverez, en pièce jointe, mon Curriculum Vitae pour appréhender l'ensemble de mon parcours professionnel.



Dans l'attente d'une réponse je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous prie de croire, Madame,Monsieur, en l'expression de toute ma considération.

Milivojevic Goran,



Mes compétences :

Licence 135 valide

Licence 138 valide

Licence 136 valide

Cqpm tourneur conventionnel et cn

licence 141

Cacess 3 et 3B