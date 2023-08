Grandin ALEXA

Titulaire d'un DESS de Psychologie Clinique et de Psychopathologie, j'ai acquis une expérience de 18 ans au sein d'une association spécialisée dans le soin ambulatoire des addictions.

Durant ces années, je me suis attachée à consolider ma pratique de la psychothérapie (d'inspiration analytique) avec des patients adultes, par des séances de supervisions individuelles.

Passionnée par la complexité de la psyché humaine, j'ai eu le désir plus récemment d'étendre ma pratique professionnelle au traitement de la souffrance psychique de l'enfant.

Dans cette optique, j'ai suivi et validé un DU de psychopathologie du bébé et de sa famille à l'Université de Paris 13 en 2013. Cette formation m'a donné de meilleures assises pour créer notamment un dispositif d'aide à la parentalité en addictologie, en proposant des consultations conjointes parents/enfant (0-3 ans), au sein de l'association dans laquelle je travaillais déjà.

Depuis 2018, j'ai débuté une activité libérale dans le département du 45 puis du 41 pour développer ma pratique auprès des enfants, des adolescents et des parents en difficulté dans l'exercice de leur parentalité.

Je trouve cette clinique infantile et adolescente extrêmement stimulante et suis à la recherche de nouveaux horizons professionnels pour l'enrichir.



Mes compétences :

Enfant

Esprit d'équipe

Psychothérapie

Rédaction