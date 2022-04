Christelle GRÔJEAN

Après avoir obtenu mes diplômes d'études musicales classiques au Conservatoire et à la faculté de Nancy (1er prix de piano, formation musicale, musique de chambre et licence de musicologie), j'ai obtenu le CAPES d'éducation musicale et de chant choral et j'ai enseigné dans l'Education Nationale pendant 9 ans. Je me suis adressée à des publics très variés :

- collégiens et lycéens en zones rurales, centres-villes, quartiers difficiles (banlieue parisienne, quartiers Nord de Marseille...)

- professeurs des écoles pour les guider dans la pratique musicale avec leurs élèves.



Passionnée depuis toujours par la voix et par le chant, je me suis très vite intéressée à la gestion de la voix dans le cadre de l'enseignement : ne pas fatiguer vocalement, être efficace pour interpeller les enfants, avoir un discours vivant...

D'autre part, les quartiers Nord de Marseille m'ont permis de côtoyer plus de 40 nationalités et de m'orienter vers les cultures du Monde.



Peu à peu, ma pratique de la musique cubaine m'a conduite à changer de vie : j'ai décidé de quitter l’Education Nationale en 2006 pour assouvir ma passion pour le chant grâce à l’étude de différentes techniques vocales utilisées dans diverses régions du monde (respirations, résonances). J'ai ouvert des ateliers autour de ce répertoire en 2008 tout en découvrant diverses pratiques corporelles : la méthode Mézières, Feldenkrais, le Qi Gong, la méditation….

Aujourd'hui formatrice professionnelle, j'ouvre ma propre école : « Comme ça vous Chante… », dédiée à la voix, au piano et au corps.



Je me produits dans différentes formations : chanteuse et pianiste du trio Canto (www.triocanto.com), je propose également un répertoire de Chants du Monde et je vous promets encore bien des surprises...



