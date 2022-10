Grazzielah YENAULT

A l'écoute d'opportunités.



Mes objectifs à longs termes seraient de mettre en place un cabinet d'expertise en QHSE, en vue d'aider les entreprises à améliorer leur SMI ou de les accompagner dans la mise en oeuvre. Également développer un outil de réalisation ou d'aide à la veille réglementaire. Tout cela dans le but d'améliorer la gestion du QHSE au Gabon et pourquoi pas élargir aux autres pays africains.

La détermination, la curiosité et l'optimisme sont des caractères qui déterminent ma personnalité.



Mes compétences :

Document Unique

Techniques de Laboratoire

OHSAS 18001

Gestion de déchets

MOSAR ( Méthode Organisée Systémique d'Analyse de

Entrepreneuriat

Évaluation des risques professionnels

Veille reglementaire

SEVESO III

Réglementation ICPE

Analyse de FDS / Règlement CLP

Analyse d'aspects et impacts envrionnementaux

Plans de prévention

Iso 14001

Analyse environnementale

SEIRICH