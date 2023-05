Gregoire DENAT

Après avoir suivi une formation de 7 ans à l'école d'architecture de Paris La Villette dans des secteurs très diversifiés tels que l’architecture navale, patrimoniale, écologique, logement collectifs / individuels, urbanisme et équipements sportifs publics, puis à l'école d'architecture de Roma 3 en Italie (histoire de l'architecture, puis architecture du paysage et des espaces publics), j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'atelier d'architecture Claude Blanchet à Tours (spécialisé dans le logement et les bureaux). Installé à Paris, j'ai travaillé d'abord chez Opus Certum (spécialisé dans les commerces/ Restaurants) , puis chef de projet dans l'atelier Arcos Architecture (spécialisé dans les équipements sportifs aquatiques).

Depuis Mai 2011, je suis architecte libéral à Paris. Mon secteur d'activité est très diversifié.

Voici quelques uns de mes projets :

un Café Brasserie "Au Bon temps" à Paris (89 rue de l'Ourcq, 19eme) , un restaurant à Vierzon, des villas d’exception avec piscine intérieur, un Loft à Montreuil, des box et un manège pour chevaux dans le 77 , rénovation d'un appartement de 65m² à Paris 12, rénovation d'un appartement de 35m² à Paris 20, construction d'un immeuble de logement collectif BBC à Colombes (92), actuellement un immeuble de logement collectif à énergie Passive au Perreux sur Marne (94).

L'ensemble de ces projets m'a permis de ne pas m'enfermer dans une spécialité où la recherche architecturale est bien souvent "taylorisée". Au contraire, j'ai développé une réflexion adaptée à chaque programme, aux exigences du client et des contraintes du site au cas par cas .

Mon soucis premier est d'améliorer le paysage urbain, et qu'ainsi mon intervention apporte une réponse architecturale durable satisfaisante tant pour le client que pour le curieux promeneur...



Mes compétences :

Architecture

Autocad

ArchiCAD

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Google Sketchup