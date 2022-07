Gregoire DEPEURSINGE

FUTURE HUMAN VALUE



Présente sur tous les continents avec plus de 90 bureaux dans 50 pays et plus de 350 consultants, AIMS International est lune des 10 plus importantes organisations dExecutive Search au monde. Nous proposons une vaste gamme de services dans les domaines de lacquisition et du développement des talents à une clientèle diversifiée et globale.



En plus de mon rôle d'Associé Principal Suisse et France, je suis également Partenaire dans nos organisations nationales en Belgique et à Dubai (en charge des pays du golfe). Par ailleurs, je dirige notre Groupe Sectoriel "Industrie" au niveau global et participe aux Groupes "Sciences de la Vie" et "Automobile". Finalement, j'ai été pendant une dizaine d'années membre du Conseil Exécutif d'AIMS International qui représente plus de 50 sociétés locales dans autant de pays et définit la stratégie et les actions au niveau global.



Je dispose d'une longue expérience dans les secteurs automobile, commerce de gros et de détail et biens de consommation. J'ai occupé différents postes dans les domaines de l'achat, de la logistique et du marketing à Genève, Berne et Zurich et ai notamment dirigé pendant 4 ans une société espagnole de distribution avec 27 succursales. L'on me considère comme un spécialiste du commerce électronique, de l'ingéniérie de processus dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et des fusions et acquisitions. J'ai complété ma formation par un MBA de l'IMD à Lausanne et parle couramment le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien, ainsi qu'un peu de russe et de néerlandais.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Automotive

Sciences de la vie

Industrie

Gestion des talents

Recrutement cadres

Leadership

Executive Search

Conseil RH - processus