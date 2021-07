Grégory ALAGNOU

Intégrateur système sur plateforme mobile Linux x86, j'ai également travaillé en tant qu'ingénieur développement midleware C sur de l'embarqué, dans les domaines de la téléphonie, du multimédia et des passerelles résidentielles (home gateway).



J'ai acquis une expérience dans des domaines

relativement variés tout au long de mon parcours professionnel (développement, débug, intégration, automatisation de test,...), et je fait preuve d'une grande adaptabilité et d'un grand intérêt pour le renouvellement des projets auquel je participe.



Mes compétences :

Développement

Android

Linux

C

GSM

Intégration

Python

Java