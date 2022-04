Jean-François Hugon, célibataire, 46 ans.



Mon parcours professionnel est divers et enrichissant.

Bien qu'ayant fait l'ensemble de ma carrière dans le développement de logiciels embarqué temps réel, j'ai occupé de nombreux postes variés qui m'ont permis de m'épanouir dans mon travail.

- La maintenance logiciel: analyse de bugs,

- Le développement logiciel: travail au sein d'équipes importantes.

- Le support utilisateurs : nombreux contacts avec les équipes de R&D et les fournisseurs externes.

- L'intégration logiciel : Gestion de configuration et coordination d'équipes multi-sites.

- Pré-intégration composant externe : définition de plan de tests, automatisation, investigation de bugs



Je souhaite partager mes expériences et acquérir de nouvelles compétences dans de nouveaux secteurs d'activités : transport, aéronautique ou aérospatial.



Mes compétences :

Clearcase

ClearQuest

Gsm

Intégration

JAVA

Logiciel embarqué

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Sql Server 2000

MySQL

Pascal

Perl

PHP

Python

TCP IP

XML