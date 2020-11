Gregory LAMARQUE

Jusqu'en 2018, je suis Manager en Hôtellerie/Restauration ainsi que Responsable de résidences de Tourisme, puis, en 2019, j'élargie mon champs de compétences en me formant aux métiers de l'immobilier, notamment grâce au Syndic de Copropriétés Nexity Lamy de Royan ainsi qu'au Service Transaction Bd Gambetta.



En 2020, je crée mon entreprise: L'agence Côté Océan Immobilier. Il s'agit d'une SAS proposant les services d'Achat/Vente, de Location saisonnière et de Coaching en immobilier. L'Agence est dématérialisée et couvre un secteur large, de La Rochelle à Royan, en passant par les terres vers Saujon.

Le fait de ne pas avoir de local commercial diminue mes frais fixes et me permet de proposer des honoraires de Transaction de 3,6%. Le Service Transaction est géré par Céline Gonzalez; quant à moi, je gère l'agence au niveau du recrutement, de l'administratif, de la comptabilité, de la communication et je m'occupe de la Location saisonnière.





Mon parcours professionnel débute en 2002 dans la restauration (pendant 7 années):



Serveur, Barman, "Conference Porter", Responsable de salle, Responsable de bar.



J'effectue ces métiers sur les types de structures suivantes :



Restaurant collectif et traditionnel, Village de vacances, Village club, village de plein air.



Que ce soit en:



France métropolitaine, Angleterre, île de la Reunion et Australie.



J'évolue ensuite dans l'hôtellerie avant de devenir successivement, et pendant presque 7 ans, Responsable d'hôtel (Hôtel particulier 2 étoiles front de mer de Royan (17), de Résidence de Tourisme 3 étoiles à Levernois (21) et de résidence de vacances DG Holidays à Ronce les bains (17).



Mes diplômes: BAC STT (commerce), BTS Tourisme obtenu en 2002, License Gestionnaire de Structure Touristique obtenue en 2005, BTS Professions Immobilières obtenu en 2019.



Mes compétences :

Gestionnaire

Recrutement

Gestion administrative

Relations clients

Droit immobilier

Avant vente

Ressources humaines

Immobilier

Hôtellerie

Management

HACCP

Résidence de tourisme

Restauration

Tourisme